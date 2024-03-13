Селище Невельське залишається під контролем Сил оборони України / Фото з відкритих джерел

Селище Невельське поблизу Авдіївки на Донеччині перебуває під контролем українських сил.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

— Невельське перебуває під контролем Сил оборони України, — сказав Дмитро Лиховій.

Раніше в РФ поширили інформацію про те, що окупантам нібито вдалося «взяти під контроль» селище Невельське.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку бойові дії продовжуються західніше міста, ворог продовжує здійснювати спроби наступу на село Ласточкине.

Раніше повідомлялось, що 15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В пресслужбі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

А вже 17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.