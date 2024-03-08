Партизанський рух Атеш. Фото: Telegram Атеш.

В тимчасово окупованому Криму партизани фіксують прибуття російської військової техніки в Сімферополь. Далі її буде перекинуто на фронт.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «Атеш».

«Нашими агентами було знайдено військову техніку окупантів на залізничній станції «Сімферополь-Грузовий», для подальшого перекидання її на фронт», — йдеться в повідомленні.

Вказується, що партизани знайшли місце систематичного скупчення різної техніки для тієї ж перекидання залізницею.

Російська техніка. Фото: Атеш Російська техніка. Фото: Атеш

«Знаючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення», — додали в партизанському русі.

Розміщення техніки. Фото: Атеш

Нагадаємо, що вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи біля входу в офіс окупаційної партії «Єдина Росія» та неподалік від «виборчої дільниці».