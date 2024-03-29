У ніч проти неділі 31 березня Україна перейде на літній час.
Це передбачено у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
31 березня о третій годині ночі за київським часом буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий.
Нагадаємо, у 2022 році жителям окупованих територій російські військові заборонили переводити годинники на зимовий час.
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У ніч проти неділі 31 березня Україна перейде на літній час.
Це передбачено у постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
31 березня о третій годині ночі за київським часом буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед.
Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а останньої неділі жовтня — на зимовий.
Нагадаємо, у 2022 році жителям окупованих територій російські військові заборонили переводити годинники на зимовий час.