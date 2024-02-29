На перекваліфікацію та вищу освіту для ветеранів спрямують ₴71 млн. Фото з відкритих джерел

Мінветеранів цьогоріч спрямує 71 мільйон гривень на перекваліфікацію та здобуття ветеранами вищої освіти.

Про це повідомив виконуючий обов’язки Міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун, передає пресслужба відомства.

— Ми постійно комунікуємо із закладами вищої освіти. Розширили можливості для ветеранів здобувати освіту за рівнем магістра. На 2024 рік на перекваліфікацію та здобуття вищої освіти Міністерством передбачено 71 мільйон гривень — для того, щоб ви здобували освіту і рухались далі, — наголосив Олександр Порхун.

Нагадаємо, про можливості навчання та працевлаштування для ветеранів у Миколаєві читайте у статті «НикВести» «Життя після війни: як ветеранам допомагають з роботою та бізнесом на півдні».