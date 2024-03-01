На Волині викрили перевізників військовозобов’язаних до Польщі / Фото: ДБР

На Волині працівники ДБР викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов’язаних через кордон до Польщі, вартість послуг складала 3,5 тисячі доларів з людини.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, «кліентів» шукали в інтернеті та з ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску. Водій-спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, які перетинають державний кордон. Це давало можливість чоловікам перетнути кордон і потрапити до Польщі.

Зазначається, що допомагала ділкам інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині. Як відомо, за такою схемою група переправила за межі держави щонайменше 168 людей.

Інспекторці Держприкордонслужби повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з використанням свого службового становища, їй загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Розслідування триває, зараз встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, в Україні СБУ викрила пʼять схем виїзду за кордон чоловіків призовного віку.