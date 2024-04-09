Переселенку з Миколаєва підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ у Миколаївськй області

Правоохоронці затримали 37-річну переселенку з Миколаєва, яку підозрюють у поширюванні фейків про Сили оборони та вихвалянні Путіна у соцмережах.

Також жінка через ворожі ІПСО намагалась «зірвати» мобілізацію в Україні та розхитувала суспільно-політичну обстановку у прифронтових районах півдня, повідомили у Службі безпеки України у Миколаївській області.

За словами правоохоронців, жінку затримали поблизу Одеси, вона переховувалась біля обласного центру під виглядом переселенки з Миколаївщини. За даними слідства, вона входила до «активу» забороненої «Партії Шарія» та співпрацювала з російською розвідкою.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, жінка була адміністратором Telegram-каналу в якому поширювала інформацію із фотографіями про детальні адреси Миколаєва, за якими перебувають представники ТЦК, «допомагаючи» чоловікам, які ухиляються від військового обліку. А також у березні 2024 року виклала матеріали щодо не легітимності української влади, знецінення військового потенціалу ЗСУ та Сил оборони.

За даними слідства, перед публікацією контенту вона погоджувала його з представником російської спецслужби. Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала «підсвічувати». За свою «роботу» жінка отримувала від росіян «гонорар». Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон та комп’ютер із доказами її діяльності.

Переселенку з Миколаєва підозрюють у роботі на РФ / Фото: Миколаївська обласна прокуратура Переселенку з Миколаєва підозрюють у роботі на РФ / Фото: СБУ у Миколаївськй області

Зазначається, що підозрювана також підтримувала зв’язок з росіянами через своїх батька і брата. Вони обидва ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонщини, приєдналися до місцевої «філії» окупаційного МВС РФ.

Жінці повідомили про підозру за двома частинами:

частина 6 статті 111-1 (колабораційна діяльність);

частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).

Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у червні 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова заборонив «Партію Шарія», проте політична сила вирішила оскаржувати це рішення. До того, у березні РНБО України ухвалила рішення про зупинення діяльності окремих політичних партій, серед них, зокрема, «Партія Шарія».