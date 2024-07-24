Перші семеро ув'язнених жінок уклали контракт зі Збройними Силами України.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Засуджені жінки виявили бажання служити в армії за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони вже успішно пройшли медичну комісію і отримали схвалення командирів військових частин на службу в конкретних підрозділах Сил оборони.
Закон про мобілізацію засуджених осіб, ухвалений Верховною Радою, дозволяє мобілізацію не лише чоловіків, але й жінок. Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, раніше жінки, які відбували покарання, не висловлювали бажання мобілізуватись до війська.
Загалом наразі 6101 засуджений висловив бажання приєднатися до лав Збройних Сил України, з них 3823 вже виїхали на навчання з установ виконання покарань.
Нагадаємо, за оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мати право умовно-дострокове звільнення в обмін на мобілізацію до збройних сил для участі у війні.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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Перші семеро ув'язнених жінок уклали контракт зі Збройними Силами України.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Засуджені жінки виявили бажання служити в армії за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони вже успішно пройшли медичну комісію і отримали схвалення командирів військових частин на службу в конкретних підрозділах Сил оборони.
Закон про мобілізацію засуджених осіб, ухвалений Верховною Радою, дозволяє мобілізацію не лише чоловіків, але й жінок. Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, раніше жінки, які відбували покарання, не висловлювали бажання мобілізуватись до війська.
Загалом наразі 6101 засуджений висловив бажання приєднатися до лав Збройних Сил України, з них 3823 вже виїхали на навчання з установ виконання покарань.
Нагадаємо, за оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мати право умовно-дострокове звільнення в обмін на мобілізацію до збройних сил для участі у війні.