До лав ЗСУ доєднатися 7 ув'язнених жінок. Фото для ілюстрації

Перші семеро ув'язнених жінок уклали контракт зі Збройними Силами України.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Засуджені жінки виявили бажання служити в армії за контрактом в обмін на умовно-дострокове звільнення. Вони вже успішно пройшли медичну комісію і отримали схвалення командирів військових частин на службу в конкретних підрозділах Сил оборони.

Закон про мобілізацію засуджених осіб, ухвалений Верховною Радою, дозволяє мобілізацію не лише чоловіків, але й жінок. Як зазначила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька, раніше жінки, які відбували покарання, не висловлювали бажання мобілізуватись до війська.

Загалом наразі 6101 засуджений висловив бажання приєднатися до лав Збройних Сил України, з них 3823 вже виїхали на навчання з установ виконання покарань.

Нагадаємо, за оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тисяч ув'язнених потенційно можуть мати право умовно-дострокове звільнення в обмін на мобілізацію до збройних сил для участі у війні.