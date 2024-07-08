Контейнеровоз компанії MSC

Контейнеровоз Levante F від компанії Mediterranean Shipping Co. (MSC), одного з провідних лідерів у світовій сфері морських перевезень, прибув до одеського порту.

Про це свідчать дані Marine Traffic.

Судно Levante F під прапором Панами прибуло до «Контейнерного терміналу Одеса» о 13:33 за Києвом з грузинського порту Поті.

Це перший контейнеровоз від світового лідера — лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії.

До цього захід судна в порт Одеси декілька разів відкладався. MSC планував захід в порт Одеси на початку червня, спершу суднозахід перенесли на 19-те, потім на 21 червня, але зрештою рейс довелося скасувати.

Нагадаємо, що у липні 2023 року перше торгове судно вийшло тимчасовим коридором з порту Одеси