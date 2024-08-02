Робот-стоматолог / Ілюстративне фото

Компанія Perceptive (Бостон, США) розробила робота-стоматолога, яким керує штучний інтелект. Він вперше самотужки виконав процедуру підготовки зуба до встановлення коронки.

Розробники кажуть, зазвичай лікареві потрібно дві години, аби впоратися із такою роботою. Натомість робот зумів виконати завдання за 15 хвилин, пише Popular Science.

«Ми раді успішно завершити першу в світі повністю автоматизовану роботизовану стоматологічну процедуру. Цей медичний прорив підвищує точність і ефективність стоматологічних процедур і демократизує доступ до кращої стоматологічної допомоги для покращення досвіду пацієнтів і клінічних результатів», — сказав генеральний директор компанії та її засновник доктор Кріс Сіріелло.

Щоб досягти восьмикратного зменшення часу, компанія-розробник покладається на «простий у використанні ручний сканер ротової порожнини», який використовує технологію оптичної когерентної томографії.

Він допомагає отримати тривимірні даних про стан рота пацієнта, зокрема з’ясувати, що діється під поверхнею зуба чи лінією ясен.

Крім того, Perceptive переконана, що її нова 3D оптична технологія в абсолютній більшості випадків точно виявляє карієс. Натомість сучасні рентгенівські 2D знімки мають порівняно менші результати ефективності — лише 45%.

За словами Кріса Сіріелла, компанія прагне збільшити можливості робота та розширити перелік процедур. Працівники Perceptive стверджують, що перші випробування на добровольцях минули успішно, а сам робот готовий працювати навіть у важкодоступних місцях і найважчих умовах, зокрема, коли пацієнт рухається.

Поки що робот не схвалений Управлінням з продовольства та медикаментів США (FDA). Тож може пройти кілька років, перш ніж роботизований стоматолог стане доступним для всіх пацієнтів.

Нагадаємо, львівські кардіохірурги за допомогою робота Da Vinci вперше провели операцію на серці чоловіка з передінфарктним станом.