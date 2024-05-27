В Україні вперше протестували зв’язок 5G / Фото: Мінцифри

В Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі 5G. Його організували компанії Vodafone і Nokia.

Про це 27 травня повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Зазначається, що компанії організували телеміст та об’єднали Івано-Франківськ, Київ і Гельсінкі, щоб перевірити якість звʼязку.

Телеміст провели на території інноваційного центру «Промприлад» в Івано-Франківську та офісі Vodafone у Києві.

«Це одні з перших в Україні майданчиків, де 5G можна було протестувати за допомогою смартфонів і планшетів», — йдеться у повідомленні.

Як наголосили у Мінцифри, зараз 5G працює в понад 90 країнах світу. Зокрема, Європейський Союз планує покрити технологією територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у вересні минулого року анонсував, що українські оператори мобільного зв’язку готуються до впровадження високошвидкісного зв’язку 5G. ₴За його словами, попри війну, плани на 2024 рік передбачають запуск пілотної версії цієї передової технології.

Як повідомлялось раніше, 17 травня 2019 п'ятий президент України Петро Порошенко підписав наказ щодо підготовки до введення 5G в Україні. До цього технологію 5G повноцінно запустили в Південній Кореї та частково у США, а потім — у Китаї.