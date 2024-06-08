З російської окупації вдалося повернути трьох дітей, серед яких одна дитина позбавлена батьківського піклування.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих.
Серед дітей є восьмирічний хлопчик, якого повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини. Наразі він разом із батьками вже перебуває у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.
Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей.
Нагадаємо, що 3 червня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути три сім'ї з шістьма дітьми, троє з яких — напівсироти.
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З російської окупації вдалося повернути трьох дітей, серед яких одна дитина позбавлена батьківського піклування.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих.
Серед дітей є восьмирічний хлопчик, якого повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини. Наразі він разом із батьками вже перебуває у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.
Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей.
Нагадаємо, що 3 червня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути три сім'ї з шістьма дітьми, троє з яких — напівсироти.