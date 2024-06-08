Ілюстративне фото з Getty Images

З російської окупації вдалося повернути трьох дітей, серед яких одна дитина позбавлена батьківського піклування.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих.

Серед дітей є восьмирічний хлопчик, якого повернули з тимчасово окупованої території Херсонщини. Наразі він разом із батьками вже перебуває у безпеці. З родиною працюють медики та психологи.

Загалом, з початку 2024 року з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалося повернути 108 дітей.

Нагадаємо, що 3 червня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути три сім'ї з шістьма дітьми, троє з яких — напівсироти.