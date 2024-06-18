Мікрорайон Північний у Миколаєві, фото з відкритих джерел

У Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва розраховують до кінця 2024 року отримати проєкт будівництва комплексу дренажних споруд для захисту мікрорайону Північний від підтоплення.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора департаменту Артем Сапожник.

Наразі через підтоплення мікрорайону страждають багатоквартирні будинки, зокрема – затоплює їх підвальні приміщення, пояснив він.

— Насправді, проблема підтоплення цього мікрорайону виникла не в цьому і не в минулому році, а була ще до повномасштабного вторгнення. Там, в принципі, є будинки, які страждають від постійного затоплення підвальних приміщень. Ця ситуація виникала постійно і її намагались вирішувати локально, але глобально конкретних рішень не приймалося, – сказав Артем Сапожник.

У 2023 році, додав він, до департаменту неодноразово зверталися мешканці підтоплених будинків з проханням допомогти їм вирішити цю проблему. Найбільше на сьогодні страждає будинок за адресою Архітектора Старого 4Г.

— Там постійно йде затоплення підвалу, наші комунальні служби постійно відкачують там воду, але це ж не вирішення питання, – додав заступник директора.

Тому минулого року департамент ЖКГ залучив відповідних фахівців, які зробили технічний звіт щодо причин підтоплення мікрорайону та шляхів вирішення цієї проблеми, пояснив Артем Сапожник.

— Суть цього технічного звіту – виявити проблеми і причини цього затоплення, а також можливі шляхи їх усунення. Ми отримали такий звіт в минулому році, відповідно до нього дійсно є проблема з підтопленням цілого мікрорайону. Це пов'язано з існуванням трьох причин такого підтоплення. Це наявність природних джерел, які зумовлюють таке підтоплення, це наявність ґрунтових вод і це наявність, скажімо так, протікань десь мереж або водоканалу, або облтеплоенерго, – пояснив він.

За результатом технічного звіту у мікрорайоні потрібно будувати комплекс дренажних споруд, додав заступник директора.

— Тобто це будівництво дренажної системи, яка б дозволила відводити воду від цих будинків для уникнення підтоплення. Ми вже в поточному році склали технічне завдання на проєктування, за рекомендаціями цього звіту, і оголосили відповідну процедуру закупівлі. Ми розраховуємо, що отримаємо якісь проєктні рішення до кінця поточного року, – пояснив Артем Сапожник.

Він також додав, що вартість і строки будівництва дренажу будуть зрозумілі лише після розроблення відповідного проєкту.

— Ми розуміємо, що це не буде коштувати мільйон гривень. Ми розуміємо, що це навіть не буде коштувати 10 мільйонів гривень. Це будівництво дренажної системи в цілому мікрорайоні, тому відповідно там сума коштів буде значна. І враховуючи недофінансування міського бюджету, ми розуміємо, в який час ми зараз живемо, які в нас є певні труднощі, тому безперечно ми будемо шукати як і внутрішні резерви, так і залучення донорських організацій, – сказав Артем Сапожник.

Підтоплення будинків, припускає він, може призвести до руйнації будинків у мікрорайоні.

— Ми розуміємо, що таке підтоплення будинків. Коли вода постійно підмиває фундамент будівлі, потрапляє в підвальне приміщення, то це точно не йде на користь самому будинку. Постійне підмивання фундаменту, звісно, призводить до певної, скажімо так, руйнації. Не хочеться цього казати, адже ми всі сподіваємося, що до цього не йде, але наслідки можуть бути абсолютно різні. Тобто, ми розуміємо, фундамент це основа. Якщо щось не так з фундаментом, то це загрожує всій будівлі в цілому. Тому ми цією проблемою комплексно і зайнялися, тому що це триває, як я сказав на початку, вже не один рік. І рано чи пізно цим потрібно займатися, – додав він.

До цього повідомлялося, що департамент житлово-комунального господарства Миколаєва оголосив тендер на виготовлення проєкту будівництва комплексу дренажних споруд для захисту мікрорайону Північний від підтоплення. Ці роботи оцінили у 1 мільйон 500 тисяч гривень. Згодом нове будівництво дренажу на Північному додали до програми економічного та соціального розвитку Миколаєва на 2024-2026 роки.

А що з підтопленням Намиву?

На зміцнення берегової лінії мікрорайону Намив у лютому 2022 року потрібно було 48 мільйонів гривень, однак коштів на це в міському бюджеті не знайшлося.

За два роки до того, у листопаді 2020 року, мер Миколаєва Олександр Сенкевич обіцяв, що зміцнення берегової лінії розпочнуть 2021 року.

Журналісти показали результати руйнування берегової лінії мікрорайону Намив у червні 2018 року. Тоді вода забрала кілька метрів пляжу, а фундаменти багатоповерхових будинків починали просідати.

Того ж року жителі Намиву почали бити на сполох, що вода змиває берегову лінію. З цього приводу в мерії Миколаєва відбулося засідання, де обговорили можливу реалізацію проєкту берегоукріплення, благоустрою пляжної смуги та санітарного стану території.

Крім цього, у 2016 році Департамент житлово-комунального господарства оголошував торги з розробки проекту берегоукріплення Намиву вартістю 416 тисяч гривень. Для цього планували збудувати набережну. Тоді у торгах перемогла компанія «ДБК-Проект», з якою було підписано договір і яка розробила проект берегоукріплення.

У жовтні 2019 року стало відомо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міськради витратить 1 мільйон 472 тисячі 340 гривень на розробку проєкту щодо зміцнення берегової лінії Намиву. Пізніше начальник УКБ Григорій Патока пояснив, що необхідність розробки другого проєкту пов'язана зі зміною певних норм у будівництві.

У грудні 2023 року стався обвал частини берегової лінії мікрорайону Намив. У міській раді повідомили, що на роботи з берегоукріплення планують залучити міжнародні кошти.