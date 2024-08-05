Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон. Фото: РБК-Україна

У Львівському апеляційному суді підтримали запобіжний захід для Вʼячеслава Зінченка якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Адвокат просив домашній арешт, але суд залишив тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

Захисник підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вбивство Ірини Фаріон

У п’ятницю, 19 липня, невідомий стріляв у Ірину Фаріон. Речниця партії «Свобода» Христина Равлюк повідомили ВВС, що подія сталася біля будинку Ірини Фаріон у Львові. Пізніше Фаріон померла у лікарні.

Прощання з Іриною Фаріон відбулося 21 липня на площі перед Гарнізонним храмом у Львові.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 20 липня отримав нові звіти щодо вбивства Ірини Фаріон, і наразі розглядаються всі версії, включно з тією, яка пов'язана з Росією.

Президент Володимир Зеленський 25 липня повідомив про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон.

У пʼятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід 18-річному юнаку, якого підозрюють в вбивстві Ірини Фаріон. Суддя обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.