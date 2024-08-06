Жителя Одеської області підозрюють у шпигунстві за військовою технікою Сил оборони, будівель ТЦК та СП й об’єктів енергетичної і портової інфраструктури на території Ізмаїльського району. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, для збору потрібних відомостей чоловік обходив місцевість та фіксував об’єкти, а потім передавав «звіт» до ФСБ. Також він з власної ініціативи обговорював з російським куратором можливість підпалів автомобілів ЗСУ, релейних шаф Укрзалізниці та будівель ТЦК та СП.

Правоохоронці затримали чоловіка під час виконання чергового завдання. У нього вилучили мобільні телефони із доказами його діяльності на користь РФ. Чоловіка взяли під варту без визначення розміру застави.

Як пояснили у пресцентрі СБУ, затриманий готував підпали будівель ТЦК та релейних шаф Укрзалізниці на Одещині.

ЗА даними слідства, в першу чергу «під прицілом» ворога були адміністративні будівлі та службові авто місцевих ТЦК. Щоб встановити їхні локації та знищити, російська спецслужба за гроші дистанційно завербувала 26-річного мешканця Ізмаїльського району. Для виявлення військових об’єктів він об’їжджав територію району, де фіксував місця базування українських захисників. Після виявлення потенційної цілі він мав прибути за її адресою та спалити за допомогою легкозаймистої речовини.

Також зазначається, що одночасно чоловік готував підпали релейних шаф поблизу магістральних ліній залізничного сполучення.

Наразі йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік навів ворожу ракету на будинок жінки за те, що вона відмовилася підтримувати з ним спілкування.