Гендиректор Федерації роботодавців заявив, що на кожному підприємстві — 10% мобілізованих / Фото з відкритих джерел

На кожному нашому підприємстві — близько 10% мобілізованих співробітників.

Про це повідомив генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов на саміті Мінветеранів «Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя» в Києві 27 травня, інформує «Інтерфакс-Україна».

«У нас вісім тисяч промислових компаній, і в кожній з них — близько 10% або більше ніж 10% на сьогодні мобілізованих», — сказав він.

Руслан Іллічов зазначив, що підприємства працюють над супроводженням мобілізованих людей з першого дня і до повернення їх як ветеранів.

За його словами, найбільш оптимальний варіант, коли людина повертається саме на своє робоче місце.

«Ми чітко розуміємо, що нині за дефіциту кадрів, ви всі розумієте ситуацію, найбільший кадровий резерв — це ветерани, які будуть повертатися», — констатував Руслан Іллічов.

У цьому контексті він наголосив, що важливо не лише зберегти робоче місце й адаптувати до нього ветерана, а й сформувати нові навички.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через мобілізаційні заходи міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Вже з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.