Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ звернувся до суду з новим позовом проти президента Володимира Зеленського у зв'язку з застосуванням до нього персональних санкцій.
Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України»
Зазначається, що олігарх оскаржує президентський указ №376 від 24 червня 2024 року, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Згідно з цим указом, до олігарха були застосовані такі санкції:
Нагадаємо, нещодавно РНБО анулювала ліцензію Дмитра Фірташа №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).
В той cамий час РНБО прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.
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Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ звернувся до суду з новим позовом проти президента Володимира Зеленського у зв'язку з застосуванням до нього персональних санкцій.
Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України»
Зазначається, що олігарх оскаржує президентський указ №376 від 24 червня 2024 року, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Згідно з цим указом, до олігарха були застосовані такі санкції:
Нагадаємо, нещодавно РНБО анулювала ліцензію Дмитра Фірташа №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).
В той cамий час РНБО прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.