Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ. Фото: Корреспондент

Підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ звернувся до суду з новим позовом проти президента Володимира Зеленського у зв'язку з застосуванням до нього персональних санкцій.

Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України»

Зазначається, що олігарх оскаржує президентський указ №376 від 24 червня 2024 року, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Згідно з цим указом, до олігарха були застосовані такі санкції:

Блокування активів: тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами.

Обмеження торговельних операцій.

Повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Запобігання виведенню капіталів за межі України.

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань.

Анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на здійснення певного виду діяльності.

Заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави.

Заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України.

Заборона передання технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Позбавлення державних нагород України.

Нагадаємо, нещодавно РНБО анулювала ліцензію Дмитра Фірташа №3640 на розробку Малишевського родовища циркон-рутил-ільменітоносних пісків (Мотронівський ГЗК).

В той cамий час РНБО прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.