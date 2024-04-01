Укргідрометцентр уточнив, що в Україні не зафіксована пилова буря, лише легке погіршення видимості через пил, занесений із пустелі Сахари. «Немає причин для паніки, вітру недостатньо для бурі».
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Запиленість повітря пустельним пилом — це не пилова буря, засопокоюють синоптики.
Зазначається, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.
«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», — йдеться в повідомленні.
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».
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Укргідрометцентр уточнив, що в Україні не зафіксована пилова буря, лише легке погіршення видимості через пил, занесений із пустелі Сахари. «Немає причин для паніки, вітру недостатньо для бурі».
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Запиленість повітря пустельним пилом — це не пилова буря, засопокоюють синоптики.
Зазначається, що для пилової бурі швидкість вітру має бути вищою за 12 м/с, а тривати це має три години й більше. Синоптики Українського гідрометцентру не очікують посилення швидкості вітру, а отже і бурі цього разу не буде.
«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», — йдеться в повідомленні.
У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.
Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.
Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.
Водночас у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології стверджують, що рівень формальдегіду у повітрі міста «не є критичним», попри те, що фіксується перевищення середньодобової гранично допустимої концентрації. Така ситуація, кажуть там, зберігається у місті протягом останніх 10 років.
Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».
Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».