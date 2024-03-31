Буча після деокупації 2022 рік

Після деокупації Бучі, 31 березня 2022 року, поліція знайшла 422 тіла цивільних, а загалом у Бучанському районі було виявлено майже 1190 тіл.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов у Facebook.

«Після деокупації в Бучі знайшли 422 вбитих мирних жителів, загалом у Бучанському районі виявлено 1190 тіл. І ці цифри — не остаточні… Є зниклі безвісти, їх розшук триває. І ми не дамо забути про це російським вбивцям. Багатьох вже знайшли», — зазначив він.

При цьому, Нєбитов поінформував, що Нацполіція розпочала понад 116 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ в Україні, з них 23 тисячі були вчинені на Київщині.

Згідно з його даними, станом на сьогодні, 31 березня 2024 року, зниклими безвісти вважаються 514 мешканців Київської області, а невпізнаними залишаються 180 тіл наших громадян.

«Росія має відповісти за горе, яке принесла мирним жителям України. За кожне відібране життя», — наголосив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі.

Також нагадаємо, що у Бучі відкрили інсталяцію на честь мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації.