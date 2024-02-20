Процес розмінування Миколаївщини, фото: ДСНС

Впродовж 2024 року планують розмінувати 17 тисяч гектарів території Баштанського району Миколаївської області. Однак місцева влада сумнівається, що ці планові показники вдасться виконати.

Про це повідомив очільник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів під час брифінгу 19 лютого, пишуть «НикВести».

— У 2023 році, коли ми подавали заявку, у нас було у планах (розмінувати, – прим.) 78 тисяч гектарів. Це обстеження й, відповідно, розмінування. Ми говоримо про різні категорії земельних ділянок, не тільки землі сільгосппризначення. Сьогодні у нас на 2024 рік чітко погоджено 17 тисяч гектарів землі, які буде обстежено. Враховуючи ту насиченість замінувань і ті залишки, що не спрацювали під час активний бойових дій, думаю ми не встигнемо за цей рік здійснити повністю весь обсяг. Але пріоритетом, все ж, є землі сільгосппризначення, які нададуть можливість нашим аграріям повернутися на поля, – повідомив Владислав Дмитрів.

Він також нагадав жителям частково замінованого Баштанського району про небезпеку та закликав бути обачними.

— На жаль, сьогодні ми маємо достатньо непросту ситуацію, коли раз на два тижні ми маємо випадки підриву цивільного населення: то у лісосмугах, то у полях. Ми доводимо до населення, а особливо, де була окупація території: не треба. Сьогодні ворог підступний, ворог наробив стільки горя, що навіть сапери у деяких моментах дивуються. У тому числі, є випадки підривів наших хлопців з ДСНС та інших саперів. Тому люди мають розуміти: знайшов, не підіймай, а дзвони у 101. Але, на жаль, наших людей нічого не зупиняє, – сказав Владислав Дмитрів.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.