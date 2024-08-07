У Миколаєві не будебуде здійснюватися роздача води . Архівне фото «НикВести»

Завтра, 8 серпня, у Миколаєві не буде здійснюватися роздача води трамваєм та тролейбусом. Води не буде на стаціонарній свердловині на вулиці Андреєва-Палагнюка, 17, через проведення запланованих робіт з обслуговування обладнання.

Про це повідомляє Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

«Впродовж дня також буде проводитись обробка всіх ємностей для очищеної води. Ця процедура проводиться кожного другого четверга місяця», — пише пресслужба.

Зазначається, що найближчі наступні дати планового обслуговування — 12 вересня та 10 жовтня.

У ці дні можна скористатися іншими доступними місцями видачі очищеної води в місті, що працюють з 06:00 до 22:00.

Переглянути усі доступні пункти видачі води у місті, можна за посиланням: https://voda.mkrada.gov.ua/#/uk

Що з водою у Миколаєві?

Російські війська ще у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через який Миколаїв отримував питну воду. Попри постійні обстріли його намагалися відновити працівники «Миколаївводоканалу», однак безуспішно.

Того ж року «НикВести» зʼясували, наскільки вода у кранах миколаївці є небезпечною для споживання. Виявилося, що вона містить ентерококи, синьогнійну паличку, токсичні елементи, має підвищений вміст хлоридів, сульфатів, сухого залишку та інше.

Більше інформації про те, чим загрожує миколаївцям вживання «технічної» води та що чекає на жителів міста далі — ми виклали у матеріалі «Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги».

У березні 2023 року директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко, заявив про можливу загрозу руйнації системи каналізаціїчерез вплив солоної води. За його словами за останній рік водоканал ліквідував понад 1000 витоків, а після запуску подачі солоної води кількість аварій на добу зросла до 10-15 разів.

Європейський інвестиційний банк схвалив додаткове кредитне фінансування на 20 мільйонів євро для покращення водопостачання та водовідведення у Миколаєві за Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України.

До цього з державного бюджету планували виділити 1,2 мільярда гривень на відновлення системи водопостачання в Миколаєві.Такий крок необхідний місту, оскільки солона вода роз’їдає труби і з часом у місті доведеться міняти всю систему водопостачання, пояснював директор водоканалу Борис Дуденко.

Водночас очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає правильним рішення своєї команди про постачання місту «технічної» води з Південного Бугу після пошкодження водогону.

Вже у серпні 2023 року департамент капбудівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА оголосив тендер на реконструкцію 12 ділянок пошкодженого солоною водою водогону у різних районах міста на загальну суму — 1 мільярд 348 мільйонів гривень.

У вересні 2023 року очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував можливе погіршення якості води у кранах миколаївців. Водночас він вважає, що наразі вода з кранів миколаївців є кращою за якістю «більшості води в Європі».

Читайте також статтю «НикВести» «Питання води в Миколаєві. Чи можливо відновити Жовтневе водосховище і як це допоможе місту?».