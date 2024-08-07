Відключення світла. Фото для ілюстрації

Комунальне підприємство «Миколаївобленерго» попереджає про планові роботи з модернізації електромереж 28 липня. Через це частина споживачів залишиться без світла.

Про це комунальне підприємство повідомило в Telegram.

За даними комунальників світла не буде з 9:00 до 18:00 за наступними адресами:

провулок Перспективний

вулиця Верхня

вулиця Матвіївська

вулиця Листопадна

вулиця Першотравнева

вулиця Електронна

вулиця Вінграновського

провулок Першотравневий

вулиця Лазурна (з 9:00 до 17:00)

Крім того, Укренерго повідомило, що графіки погодинних відключень застосовуватись не будуть.

Громадян закликають за можливості перенести користування потужними електроприладами на час із 11:00 до 15:00.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.