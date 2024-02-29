Мобільна аптека У Харківській області/Фото: МОЗ

На Миколаївщині планують запустити в роботу мобільний аптечний пункт.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Крім Миколаївської області, аптечні пункти планують запустити в Сумській та Чернігівській областях.

«Найближчим часом у Миколаївській області на маршрут виходить мобільний аптечний пункт. Зараз ми у Сумській та Чернігівській областях пропрацьовуємо маршрут, де може їздити мобільний аптечний пункт. І там ми у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги плануємо запустити такий мобільний аптечний пункт, поки його не підхопить якийсь субʼєкт господарювання. Але наше завдання покрити всю Україну повністю мобільними аптечними пунктами, щоб в кожному селі був доступ до програми «Доступні ліки»», — зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що у переважній більшості сіл України не працюють стаціонарні аптеки. Медикаментами не забезпечені близько 89% населених пунктів.

Зазначимо, що у Харківській області запрацювала перша мобільна аптека, яка доставлятиме ліки у 80 населених пунктів.

Також раніше повідомлялося, що мобільні аптеки зможуть функціонувати на прифронтових територіях, де наразі зруйновано медичну інфраструктуру.