Полігон ТПВ. Фото з сайту depositphotos.

У Южноукраїнську планують розмістити новий полігон твердих побутових відходів. Наразі шукають підходящу земельну ділянку

Розпорядженням міського голови створено відповідну комісію, яка займатиметься розглядом ділянок.

Після того, як територію буде обрано, підготують відповідний проєкт рішення щодо її відведення в постійне користування під розміщення полігону твердих побутових відходів.

Розпорядження секретаря Южноукраїнської міської ради

Раніше повідомлялося, що у Южноукраїнську планують придбати бульдозер для розрівнювання та ущільнення твердих побутових відходів на полігоні.