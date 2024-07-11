По Україні поглиблено перевірять застосування обленерго графіків погодинних відключень світла та справедливість розподілу електроенергії в областях.
Про це голова відомства Руслан Слободян сказав в ефірі телемарафону, передає Державна інспекція енергетичного нагляду України
«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу (електроенергії, — прим.). І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», — повідомив Руслан Слободян.
За його словами, лідирує за кількістю скарг Дніпропетровської області. Перевірку розпочнуть саме з неї, після чого перевірять ще 5-6 регіонів.
Також він підозрює, що деякі обленерго «не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень».
Нагадаємо, що в «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень (ГПВ) для черг, які діють з 11 липня.
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По Україні поглиблено перевірять застосування обленерго графіків погодинних відключень світла та справедливість розподілу електроенергії в областях.
Про це голова відомства Руслан Слободян сказав в ефірі телемарафону, передає Державна інспекція енергетичного нагляду України
«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу (електроенергії, — прим.). І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», — повідомив Руслан Слободян.
За його словами, лідирує за кількістю скарг Дніпропетровської області. Перевірку розпочнуть саме з неї, після чого перевірять ще 5-6 регіонів.
Також він підозрює, що деякі обленерго «не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень».
Нагадаємо, що в «Миколаївобленерго» опублікували графік погодинних відключень (ГПВ) для черг, які діють з 11 липня.