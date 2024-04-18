У Первомайську почали будувати «Алею Слави»

На центральному кладовищі у Первомайську розпочались будівельні роботи з облаштування місць поховання загиблих захисників та захисниць по проєкту «Алея Слави».

Про це повідомили у пресслужбі виконавчому комітеті Первомайської міської ради.

На сьогодні здійснили облаштування та озеленення насадженнями туй центральну алею, встановили бордюри, виклали плиткою більшість алей між могилами, залили бетоном фундамент для встановлення обеліска пам’яті з прізвищами героїв.

Комунальники висадили туї на центральній алеї, встановили бордюри, виклали плиткою більшість алей між могилами, залили бетоном фундамент для встановлення обеліска пам’яті з прізвищами героїв.

Також проводять роботи з облагородження території самого кладовища, проводиться вирізання чагарників та вивезення сміття.

Крім того, у Первомайській громаді окрім «Алеї Слави» планують створення «Скверу Слави». Спільно з родинами узгоджували місця розташування цього об’єкту в центральній частині міста. Окрім цього, рідним загиблих надавали ескізи пам’ятників, які будуть встановлюватися на могилах воїнів згідно з написаними заявами від родин.

Раніше повідомлялось про те, що у Первомайській громаді Миколаївщини планують облаштувати «Алеї Слави» на трьох кладовищах.

Вшанування загиблих військових на Миколаївщині

У січні 2023 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міська рада розробляє план створення меморіального сектору для миколаївців, які загинули внаслідок повномасштабної війни. Після цього повідомлялося про плани збудувати впродовж 2024 року Алею пам’яті загиблих воїнів-захисників у Миколаєві. Згодом мер повідомив, що у міській раді вже визначилися з місцем, де її облаштують: це буде по вулиці Херсонське шосе, навпроти Миколаївського зоопарку.

Пізніше стало відомо, що облаштувати спеціальні сектори для почесних поховань загиблих військовослужбовців планують трьох кладовищах міста:

кладовищі мікрорайону Матвіївка по вулиці Верхній, 161;

кладовищі в Корабельному районі по вулиці Жукова;

Балабанівському кладовищі в Корабельному районі.

Попередня вартість будівництва військового кладовища у Корабельному районі Миколаєва складає 47 мільйонів гривень.

Влітку 2023 року Департамент архітектури та містобудування миколаївської міськради оголосив два масштабні архітектурні конкурси на кращі проєкти меморіальних комплексів воїнам — захисникам України.

Переможцем конкурсу за кращу проєктну пропозицію для облаштування меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища було визнано проєкт Андрія Дідюка основна мета, якого полягає в створенні мінімалістичного простору, що віддзеркалює сучасні цінності та вшановує пам'ять загиблих героїв. Меморіал складається з трьох «розірваних» стін, які символізують переломний момент української незалежності та боротьбу. Додатково в проєкті передбачено збереження та насадження дерев, а також розміщення укриття та громадської вбиральні.

Питання вшанування памʼяті полеглих захисників розглядають й в інших містах Миколаївської області. Зокрема, в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

Водночас у Баштанці збудують новий цвинтар, на якому відведуть окремий сектор для поховання військовослужбовців, а у Первомайську родини загиблих запропонували створити «Алею слави» в центрі міста.