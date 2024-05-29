Подружжя, що вижило під час ракетного удару по «Епіцентру» в Харкові / Фото: Нацполіція

Подружжя, яке вижило під час ракетного удару РФ по «Епіцентру» в Харкові, звернулося до правоохоронців, щоб їх не шукали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

«До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова. 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті. У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення», — йдеться в повідомленні.

67-річний чоловік залишився неушкодженим, а його 66-річна дружина дістала незначні травми.

«До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові. Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають», — додали в МВС.

Нагадаємо, що після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.

Згодлм повідомили, що кількість жертв російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 19 людей — у лікарні помер чоловік.

Компанія «Епіцентр» виплатить по 1 мільйону гривень родинам усіх загиблих під час російського удару по гіпермаркету в Харкові. Зокрема, фінансову підтримку отримають діти, які залишилися сиротами внаслідок трагедії.