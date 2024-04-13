На Миколаївщині пошкодили електрообладнання. Фото для ілюстрації

На території Ольшанської громади, що на Миколаївщині, невідомі пошкодили електрообладнання, через що один з населених пунктів залишився без світла.

Про це йдеться в повідомленні «Миколаївобленерго».

«Ані усвідомлення небезпеки будь-яких сторонніх маніпуляцій з енергетичним обладнанням, ані той факт, що через подібні дії велика кількість людей може залишитися без світла, не зупинила лихочинців. Їхні умисні дії призвели до знеструмлення одного населеного пункту в Ольшанській громаді», — повідомили комунальники.

Наразі фахівці підприємства оцінюють збитки та відновлюють електропостачання.

«Шановні споживачі (і НЕ шановні лиходії) — давайте берегти нашу єдину енергетичну систему! У разі виявлення будь-яких незаконних операцій чи протиправних дій, пов'язаних з електромережами, ви завжди можете повідомити до нашого кол-центру 0800504001»,— закликали в «Миколаївобленерго».

Нагадаємо, у середу, 10 квітня, на Миколаївщині та Херсонщині зникло світло у деяких містах та селах. Зазначається, що відбулось масштабне аварійне відключення.