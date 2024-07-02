Володимир Кудрицький

Ситуація з електроенергією має покращитись в серпні після планових ремонтів енергоблоків українських атомних електростанцій і зміни погодних умов.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП.

Він нголосив, що на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії. Також за його словами наразі продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій.

«В серпні ми очікуємо, що закінчиться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання», — зазначив Володимир Кудрицький.

Він додав, що ремонт електростанцій допоможе у зимовий період залишатися зі світлом.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 червня, обленерго вимикатимуть всі три черги погодинних відключень до 10:00 години і з 13:00 та до кінця доби. З 10:00 до 13:00 обсяг обмежень зменшать до двох черг.

На Миколаївщині розпорядок знеструмлення такий: