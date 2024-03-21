Служба безпеки України у Львівській області затримала банду рекетирів, які тероризували місцевих і підлітків-сиріт, які вимушено переїхали до Львова у зв’язку з агресією РФ проти України.

Праоохоронці затримали лідера та активних учасників ОЗГ, які тероризували й намагались тримати в страху жителів регіону, повідомили в СБУ.

За даними слідства, рекетири переслідували й обкладали «даниною» місцевих жителів, створюючи штучні конфліктні ситуації або під виглядом «повернення боргів».

Окрім цього дізнавшись, що підлітки-сироти отримують від держави грошову допомогу, банда вимагала від них кошти за гарантування «спокійного життя» в містечку. Водночас у разі незгоди платити вони погрожували застосувати фізичне насилля. Щомісячна плата за таку «безпеку» в середньому становила кілька десятків тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали трьох людей під час одержання ними чергового «траншу» від одного з потерпілих у сумі 20 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали рекетирів у Львівській області / Фото: СБУ Правоохоронці затримали рекетирів у Львівській області / Фото: СБУ Правоохоронці затримали рекетирів у Львівській області / Фото: СБУ

Як повідомляють правоохоронці, виявилось, що вони вже є фігурантами й інших кримінальних проваджень слідство над якими триває.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинної групи. Учасникам загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у Запоріжжі затримали рекетирів, які погрожували дружині загиблого військовослужбовця вбити її разом з дитиною, якщо жінка не заплатить їм 10 тисяч доларів.