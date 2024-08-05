Поліція Волинської області відкрила два кримінальні провадження після протестів біля будівлі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Ковелі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції Волині.

Правоохоронці зазначили, що отримали повідомлення про зібрання кількох десятків людей біля ТЦК та СП, які виражали невдоволення роботою військового підрозділу.

«На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, кримінальні справи порушено за заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку, а також за групове порушення громадського порядку.

Нагадаємо, що мешканці Ковеля Волинської області вдень 3 серпня влаштували мітинг через утримання трьох призовників. У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відповіли, що наближають перемогу. За словами очевидців, вдень на Шацькому блокпості працівники ТЦК зупинили хлопців та «запросили» їх до відділу територіального центру. У них забрали телефони і ключі від машини.

Згодом у Волинському обласному ТЦК підтвердили, що напередодні до Ковельського районного ТЦК після переві

Пізніше в ТЦК заявили ситуація «повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади та протидії заходам мобілізації», а також запевнили, що вона матиме правові наслідки для тих, «хто підбурював громадян до протиправних дій та тих, хто брав у цьому найактивнішу участь».