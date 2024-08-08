У середу, 8 серпня, по автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» сталася дорожня аварія, внаслідок якої загинув 52-річний чоловік. Поліція шукає свідків.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції у Миколаївській області.

Аварія трапилася ввечері, близько 19:40. За даними поліції, водій автомобіля ВАЗ 2107, рухаючись по трасі неподалік Вознесенська допустив виїзд на узбіччя, після чого авто перекинулося. Від отриманих травм водій загинув по дорозі у лікарню.

Авто, що перекинулося, фото: патрульна поліція Авто, що перекинулося, фото: патрульна поліція

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

«Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 0500130148 або 102», — додали у поліції.

Нагадаємо, як 28 липня на перехресті вулиць Нікольська та Велика Морська сталася ДТП за участю автомобілів Hyundai та Daewo. За даними поліції, один з водіїв поїхав на червоних сигнал світлофору.