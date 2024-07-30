Посадовці обмежили доступ журналістів до будівлі мерії Миколаєва, архівне фото "НикВести"

У Миколаєві поліція відкрила кримінальне провадження через недопуск журналістів онлайн-медіа «НикВести» до будівлі міськради.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на поліцію Миколаївщини.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада запровадила нові правила доступу до будівлі для представників медіа. Тепер журналісти можуть потрапити до міськради лише за запрошенням посадовців. Про новий пропускний режим журналісти «НикВести» дізналися після того, як не змогли потрапити до міської ради, щоб узяти коментарі в посадовців після апаратної наради.

Повідомляється, що провадження відкрили 26 липня за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Розслідування проводить відділ поліції №1 Миколаївського районного управління поліції Миколаївської області.

Як з'ясувалося, пропускний режим до адміністративної будівлі Миколаївської міської ради регулює інструкція, яку затвердили ще 3 лютого 2022 року.

Відповідно до неї, представники медіа можуть потрапити до будівлі за списками відкритих заходів, які готує організаційний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради. Медійників пропускають за одноразовими електронними перепустками з показуванням документів, що посвідчують особу та професійну належність.

Для запису коментарів, інтерв'ю або з інших питань представників ЗМІ допускають до будівлі в супроводі посадової особи відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови з реєстрацією в журналі обліку відвідувачів.

Зазначимо, що на початку червня Міжнародний республіканський інститут (IRI) представив результати Дев’ятого муніципального опитування, у якому дослідили соціально-політичну ситуацію в регіонах, зокрема, настрої населення та рівень задоволеності якістю послуг, які надає місцева влада. Результати дослідження показали, що, зокрема, діяльність Миколаївської міської ради схвалюють 35% містян, а мера міста підтримують 36% жителів Миколаєва. Коментуючи результати опитування, який показав, що майже половина жителів міста вважають, що справи в місті йдуть у неправильному напрямку, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що саме медіа відповідальні за формування негативних «настроїв» серед населення.

Що з доступом до мерії Миколаєва?

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, журналісти з міркувань безпеки не мали доступу до заходів чи офіційних зустрічей, які проводились в будівлі міської ради. Проте, практика, щодо обмеження доступу журналістів до Миколаївської міської ради була запроваджена ще у 2021 році під час пандемії COVID-19.

Тоді керуючий справами виконкому Андрій Волков повідомляв, що подібні обмеження проводяться у тестовому режимі, зокрема через вимоги СБУ контролювати всіх відвідувачів мерії Миколаєва. Тобто, перед тим як зайти до будівлі мерії відвідувачі, зокрема журналісти, мають говорити, до кого саме і з якого питання хочуть звернутися. Після цього охоронці записують цю інформацію, дзвонять до представника мерії, до якого прийшов відвідувач, він спускається до пропускного пункту та забирає свого гостя.

Проте посадовцем також була озвучена ще одна версія, чому обмежили доступ до будівлі міської ради для журналістів. За словами Андрія Волкова, чиновники відчувають дискомфорт через те, що все сказане ними перетворюється на новину, що змінює їхню поведінку на робочих нарадах у присутності ЗМІ.

У мерії Миколаєва тоді також розповідали, що доступ до будівлі міської ради обмежено згідно з постановою Кабінету Міністрів України №939 «Для службового користування».

Зазначимо, що усі засідання сесій Миколаївської міської ради, а також депутатські комісії та засідання виконкому уже третій рік, від початку повномасштабної війни, проводяться онлайн. Апаратні засідання Миколаївського міського голови з посадовцями також закриті від медіа. На відміну від Миколаївської міської ради, журналістам від травня 2024 року поновили доступ до кулуарів Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час пленарних засідань у такому ж режимі, як і під час пандемії ковіду.

Нагадаємо, що Миколаївська облрада у 2023 році всупереч регламенту відмовила «НикВести» в присутності на сесії, яка запланована у дистанційному режимі.

Юрист Інституту масової інформації Роман Головенко заявив, що Миколаївська обласна рада не мала права відмовляти журналістам у доступі до засідання обласної ради, а повинна лише попередити про наявні безпекові ризики.