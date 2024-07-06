В Херсоні затримали 37-річного жителя Кіровоградської області під час продажу зброї.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Херсонській області.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року продав чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45.
Підозрюваного затримали під час чергового продажу зброї він — продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тисяч гривень.
Під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли та вилучили боєприпас калібру 30 міліметрів.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків, зброї і боєприпасів.
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В Херсоні затримали 37-річного жителя Кіровоградської області під час продажу зброї.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Херсонській області.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року продав чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45.
Підозрюваного затримали під час чергового продажу зброї він — продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тисяч гривень.
Під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли та вилучили боєприпас калібру 30 міліметрів.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків, зброї і боєприпасів.