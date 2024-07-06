В Херсоні затримали чоловіка під час продажу зброї. Фото: Нацполіція

В Херсоні затримали 37-річного жителя Кіровоградської області під час продажу зброї.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Херсонській області.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік з травня по червень 2024 року продав чотири корпуси гранат Ф-1, чотири запали УЗРГМ-2 та 250 набоїв калібру 5,45.

Підозрюваного затримали під час чергового продажу зброї він — продав реактивний піхотний вогнемет та реактивну багатоцільову гранату місцевому жителю за 40 тисяч гривень.

Під час обшуку у нього вдома правоохоронці знайшли та вилучили боєприпас калібру 30 міліметрів.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

В Херсоні затримали чоловіка під час продажу зброї. Фото: Нацполіція В Херсоні затримали чоловіка під час продажу зброї. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що правоохоронці Миколаївщини завершили досудове розслідування проти групи людей, яких підозрюють у збуті наркотиків, зброї і боєприпасів.