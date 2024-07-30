Парковка на вулиці Космонавтів, скриншот з Google Maps

Головне управління Національної поліції Миколаївської області просить міську раду Миколаєва виділити в оренду ділянку в Інгульському районі для облаштування штрафмайданчика для затриманих транспортних засобів.

Про це заступник керівника управління Віталій Данила сказав під час виступу на черговій сесії Миколаївської міської ради, пишуть «НикВести».

— Нам потрібний цей спеціальний майданчик для транспортних засобів, які будуть затримані. Для розбитих транспортних засобів в нас є місце, де їх тримати. Але для іншиих немає, наприклад, керування у стані алкогольного спʼяніння. Щоб забезпечити нашу безпеку від водія, ми повинні забрати цей транспортний засіб та помістити на штрафмайданчик. Інший випадок: стоїть транспортний засіб, який перешкоджає рух іншого транспорту. Або для забезпечення виконавчого провадження. Не кожного разу державний виконавець може прийти на місце, — сказав Віталій Данила.

Правоохоронці зобовʼязуються привести територію до ладу, полагодити паркан, висадити зелені насадження. Також вони мають зробити освітлення та поставити охорону.

— Це не буде свалка, щоб там перебували транспортні засоби. Під час війни ми дуже ретельно розглядали це питання. Шукали різні ділянки. Найкращий варіант, який знайшли, це ця ділянка, бо вона не потребує якихось вкладень зараз, — сказав посадовець.

Зокрема депутатка Олена Кісельова поцікавилась, чи буде субʼєкт правопорушення сплачувати за зберігання машини на штрафмайданчику. На це Данила відповів, що якщо водій приїздить забрати свій автомобіль з майданчика, то має заплатити за послуги евакуатора і за саме зберігання. Про яку саму суму йдеться, поки не зрозуміло.

— Наприклад, якщо забрали транспорт у водія в алкогольному спʼяненні, звісно, машину його доставляют на евакуаторі. За це громадянин має заплатити. За зберігання транспортного засобу є спеціальна процедура, у рахунок входить: електроенергія інші витрати, які має житель сплатити. Це оплатна послуга, яка визначається постановою Кабміну, — сказав Віталій Данила.

Наразі автомобілі евакуація та зберігання машин відбувається на території районних управлінь поліції. Проте зараз ці майданчики переповнені, чекаючи на рішення суду додав Віталій Данила.

— Є кримінальні провадження, які тривають не рік і не два. Але вони розглядаються. Тому неможливо звільнити ці майданчики, — сказав він.

Однак депутат Андрій Янтвар зауважив, що полція може підшукати для цього іншу ділянку околицях міста в районі звалища. Проте для облаштування інших майданчиків необхідно більше коштів.

Також депутати запитали у заступника керівника, чи не стане проблемою використання даної ділянки землі двом субʼєктам господарювання — поліціїї та інспекції з паркування. Проте в поліції кажуть, що територія дозволить достатню кількість місць.

У завершенні обговорення секретар міськради Дмитро Фалько запропонував пошукати додаткові ділянки. Однак депутатський корпус продовжить розглядати питання виділення ділянки саме на Космонавтів.

Нагадаємо, депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.