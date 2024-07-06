Поліцейські затримали миколаївця, який незаконно зберігав у своєму гаражі вибухівку та боєприпаси. Чоловікові загрожує до семи років за гратами.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Фото: поліція Миколаївської області Фото: поліція Миколаївської області Фото: поліція Миколаївської області

Під час обшуку поліцейські знайшли 6 кілограмів тротилових шашок, 3 кілограми пластичної вибухової речовини, понад 70 одиниць підривників, 35 корпусів гранат РГД-5 та Ф-1, 34 гранатометних осколкових пострілів ВОГ-25, 29 підривачів УЗРГМ-2, 10 сигнальних мін та накольні механізми до них, 10 підривачів до протипіхотних мін, 5 малих прилипаючих мін, 5 одиниць зосередженого заряду, 4 протипіхотні міни МОН-50, 4 наземні та 3 реактивні сигнальні патрони, 3 ручні димові гранати РДГ-55 та РДГ-2Б, 2 одиниці пострілів ПГ-7 та стартові заряди до них.

Слідчі поліції затримали миколаївці у порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 263 КК України.

Нагадаємо, у гаражному кооперативі в одному з районів Миколаєва та неподалік дороги у Шевченківській громаді 2 квітня мешканці знайшли два касетних боєприпаси реактивної системи залпового вогню.