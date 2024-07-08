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В Польщі створять новий добровільний військовий підрозділ для українських біженців, які знаходяться на території Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що створення «українського легіону» передбачає підготовку та навчання українських громадян для зміцнення обороноздатності України. Цей легіон буде розміщений на території Польщі, де українські добровольці зможуть підписати контракти з українськими Збройними Силами.

Президент Зеленський зазначив, що учасники українського легіону будуть тренуватися у Польщі, з отриманням необхідного обладнання від польських партнерів.

— Зафіксували формування та підготовку на території Польщі Українського легіону — нового добровольчого військового підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість громадянам України, які перебувають в Польщі, Литві, ЄС, добровільно приєднатися до оборони України, — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що за перший за перший тиждень роботи рекрутингового центру української армії в Миколаєві туди звернулись 12 жінок та 40 чоловіків.