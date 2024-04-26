Паспорт громадянина України, фото з відкритих джерел

Українським біженцям у Польщі продовжать захист, який наразі діє до 30 червня.

Тимчасовий захист також нададуть українцям без паспорта, заявив міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський, пише Gazeta.pl.

— Ми знайдемо спосіб, щоб розв'язати цю проблему. Нам треба діяти мудро і раціонально. Всі речі, які стосуються українців у Польщі, прописані в законах. Ми продовжимо захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня, — сказав він.

Як зазначив міністр, який також відповідає за міграційну політику легалізацію іноземців, Польща буде охороняти права біженців і не передасть їх приватні дані.

— Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, в тому числі Україні, — додав міністр.

Нагадаємо, уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років, проте є виключення.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив у соцмережі Х, що доручив диппредставництвам України закордоном «вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку».

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про мобілізацію. Майже всі народні депутати, що представляють Миколаївщину та були присутні на засіданні, проголосували «за».

В Німеччині повідомили, що громадяни України, які отримують або продовжують тимчасове посвідчення на проживання в Німеччині, не обов'язково повинні мати діючий український закордонний паспорт.