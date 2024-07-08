Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні / Фото: Збройні сили Польщі, Х

Польські Збройні Сили у ніч проти 8 липня підіймали літаки через російську атаку на Україну.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.

«Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана, зокрема, з завданням ударів по цілях, розташованих на заході української території», — йдеться в повідомленні.

За даними польських військових, востаннє таку підвищену активність, коли російські війська завдавали ударів по західних регіонах України, було зафіксовано в ніч із 21 на 22 червня.

«Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі були активовані, а оперативне командування Збройних сил веде постійний моніторинг ситуації», — додали військові.

Нагадаємо, в Миколаївській ОВА повідомили деталі вчорашніх обстрілів по Куцурубській громаді. Протягом дня росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV.