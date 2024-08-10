Починаючи з вересня, усі українські діти, які перебувають у Польщі, будуть зобов'язані відвідувати школи або дитячі садки. За недотримання цього правила батьків оштрафують.
Про це повідомляє In Poland.
Згідно з нововведенням, чисельність українських дітей у польських навчальних закладах може суттєво збільшитися, що потребуватиме змін у структурі навчального процесу. Міністерство освіти Польщі, очолюване Барбарою Новіцькою, планує переглянути норми організації освіти для українських дітей.
На сьогодні в польських школах навчаються 134 тисячі дітей з України, і з вересня ця кількість може зрости на 80 тисяч через запровадження обов'язкової освіти. Якщо батьки не забезпечать відвідування дітьми школи або садочку, їм загрожує штраф у розмірі 100 злотих, а з середини 2025 року вони можуть втратити право на соціальну допомогу.
Зміни також передбачають збільшення максимальної кількості учнів у класах початкових шкіл з 25 до 29, а в дитячих садочках — на 3 додаткових дитини, що дасть можливість інтегрувати більше українських дітей.
Нагадаємо, раніше в Україні обіцяли, що для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування. Тож, в українських школах такі учні можуть вивчати лише «український компонент», що включає: українську мову та літературу, історію України, мистецтвознавство та право.
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Починаючи з вересня, усі українські діти, які перебувають у Польщі, будуть зобов'язані відвідувати школи або дитячі садки. За недотримання цього правила батьків оштрафують.
Про це повідомляє In Poland.
Згідно з нововведенням, чисельність українських дітей у польських навчальних закладах може суттєво збільшитися, що потребуватиме змін у структурі навчального процесу. Міністерство освіти Польщі, очолюване Барбарою Новіцькою, планує переглянути норми організації освіти для українських дітей.
На сьогодні в польських школах навчаються 134 тисячі дітей з України, і з вересня ця кількість може зрости на 80 тисяч через запровадження обов'язкової освіти. Якщо батьки не забезпечать відвідування дітьми школи або садочку, їм загрожує штраф у розмірі 100 злотих, а з середини 2025 року вони можуть втратити право на соціальну допомогу.
Зміни також передбачають збільшення максимальної кількості учнів у класах початкових шкіл з 25 до 29, а в дитячих садочках — на 3 додаткових дитини, що дасть можливість інтегрувати більше українських дітей.
Нагадаємо, раніше в Україні обіцяли, що для школярів, які навчаються одночасно за кордоном та в Україні, створять спеціальні класи, де вони вивчатимуть лише предмети українського спрямування. Тож, в українських школах такі учні можуть вивчати лише «український компонент», що включає: українську мову та літературу, історію України, мистецтвознавство та право.