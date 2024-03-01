Помічника голови райсуду Миколаївщини підозрюють у фальсифікації документів / Фото для ілюстрації

У Миколаївській області колишній помічник голови одного з районних судів підробив рішення, навмисне вніс неправдиві відомості до автоматизованої системи документообігу та видав це рішення позивачу. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє в поліції Миколаївської області.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що помічник судді Очаківського міськрайонного суду склав проект явно неправдивого офіційного документа — рішення суду у цивільній справі шляхом несанкціонованого доступу, яким завчасно незаконно заволодів. Зазначене рішення зловмисник вніс до автоматизованої системи документообігу суду, усвідомлюючи, що остаточне судове рішення у цій справі суддею не ухвалювалося.

51-річному експомічнику судді оголосили про підозру за частиною 1 статті 376-1 КК України «Незаконне втручання у роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя» та частиною 1 статті 358 КК України «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів».

Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на майже півмільйона гривень під час реконструкції дитсадка.