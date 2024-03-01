У Миколаївській області колишній помічник голови одного з районних судів підробив рішення, навмисне вніс неправдиві відомості до автоматизованої системи документообігу та видав це рішення позивачу. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє в поліції Миколаївської області.
У ході досудового розслідування слідчі встановили, що помічник судді Очаківського міськрайонного суду склав проект явно неправдивого офіційного документа — рішення суду у цивільній справі шляхом несанкціонованого доступу, яким завчасно незаконно заволодів. Зазначене рішення зловмисник вніс до автоматизованої системи документообігу суду, усвідомлюючи, що остаточне судове рішення у цій справі суддею не ухвалювалося.
51-річному експомічнику судді оголосили про підозру за частиною 1 статті 376-1 КК України «Незаконне втручання у роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя» та частиною 1 статті 358 КК України «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів».
Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на майже півмільйона гривень під час реконструкції дитсадка.
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У Миколаївській області колишній помічник голови одного з районних судів підробив рішення, навмисне вніс неправдиві відомості до автоматизованої системи документообігу та видав це рішення позивачу. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомляє в поліції Миколаївської області.
У ході досудового розслідування слідчі встановили, що помічник судді Очаківського міськрайонного суду склав проект явно неправдивого офіційного документа — рішення суду у цивільній справі шляхом несанкціонованого доступу, яким завчасно незаконно заволодів. Зазначене рішення зловмисник вніс до автоматизованої системи документообігу суду, усвідомлюючи, що остаточне судове рішення у цій справі суддею не ухвалювалося.
51-річному експомічнику судді оголосили про підозру за частиною 1 статті 376-1 КК України «Незаконне втручання у роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя» та частиною 1 статті 358 КК України «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів».
Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Миколаєві екскерівник одного з ТОВ завдав збитків міському бюджету на майже півмільйона гривень під час реконструкції дитсадка.