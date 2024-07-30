Знешкодження вибухонебезпечних предметів у лісі. Фото: філія «Південний лісовий офіс»

На розмінування лісів Миколаївської області знадобиться не менше 10 років.

На сьогодні лісівники не можуть вести лісогосподарську діяльність на 29,5 тисячах гектарах через засмічення вибухонебезпечними предметами, повідомили у філії «Південний лісовий офіс».

«Ми не можемо зайти в ці ліси через небезпеку. Насамперед державою розміновуються населенні пункти, землі агрокомплексу, до лісів дійде в останню чергу. За попередніми прогнозами, на розмінування лісів на Миколаївщині піде не менше 10 років», – кажуть там.

Водночас у 2022 році на території Миколаївської області фіксувалася велика кількість масштабних пожеж через ведення бойових дій і обстріли. Найбільше постраждали ліси у Миколаївському та Баштанському районах – там сталося 85 загорянь загальною площею 2305 гектарів, з них 842 гектари – верхової пожежі. Найбільші площі пожеж на Кінбурні – 1947 гектарів, який вже третій рік перебуває в окупації.

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Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.