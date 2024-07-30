На розмінування лісів Миколаївської області знадобиться не менше 10 років.
На сьогодні лісівники не можуть вести лісогосподарську діяльність на 29,5 тисячах гектарах через засмічення вибухонебезпечними предметами, повідомили у філії «Південний лісовий офіс».
«Ми не можемо зайти в ці ліси через небезпеку. Насамперед державою розміновуються населенні пункти, землі агрокомплексу, до лісів дійде в останню чергу. За попередніми прогнозами, на розмінування лісів на Миколаївщині піде не менше 10 років», – кажуть там.
Водночас у 2022 році на території Миколаївської області фіксувалася велика кількість масштабних пожеж через ведення бойових дій і обстріли. Найбільше постраждали ліси у Миколаївському та Баштанському районах – там сталося 85 загорянь загальною площею 2305 гектарів, з них 842 гектари – верхової пожежі. Найбільші площі пожеж на Кінбурні – 1947 гектарів, який вже третій рік перебуває в окупації.
Читайте також статтю «НикВести» «Темпи уповільнились: Як за рік змінилася ситуація з розмінування Миколаївщини?».
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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На розмінування лісів Миколаївської області знадобиться не менше 10 років.
На сьогодні лісівники не можуть вести лісогосподарську діяльність на 29,5 тисячах гектарах через засмічення вибухонебезпечними предметами, повідомили у філії «Південний лісовий офіс».
«Ми не можемо зайти в ці ліси через небезпеку. Насамперед державою розміновуються населенні пункти, землі агрокомплексу, до лісів дійде в останню чергу. За попередніми прогнозами, на розмінування лісів на Миколаївщині піде не менше 10 років», – кажуть там.
Водночас у 2022 році на території Миколаївської області фіксувалася велика кількість масштабних пожеж через ведення бойових дій і обстріли. Найбільше постраждали ліси у Миколаївському та Баштанському районах – там сталося 85 загорянь загальною площею 2305 гектарів, з них 842 гектари – верхової пожежі. Найбільші площі пожеж на Кінбурні – 1947 гектарів, який вже третій рік перебуває в окупації.
Читайте також статтю «НикВести» «Темпи уповільнились: Як за рік змінилася ситуація з розмінування Миколаївщини?».
Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.
Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.
Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.
Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.
У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.
Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.
Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».
Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.