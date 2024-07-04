Обмін полоненими / Фото: ДСНС

Правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ щодо вбивства росіянами 62 українських військових в полоні.

Про це керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов розповів в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, загалом більш як 110 полонених воїнів ЗСУ були страчені уже після здачі в полон у вʼязницях. Ідеться, зокрема, і про «Оленівку».

Юрій Бєлоусов зауважив, що катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник політики Росії.

Міжнародний кримінальний суд спільно з українськими слідчими розслідує ці випадки.

«У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до катувань — прим.) потраплять у наші руки», — наголосив Юрій Бєлоусов.

Раніше уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що росіяни примусово утримують понад 14 тисяч цивільних українців. Повернути їх, на відміну від військових чи дітей, дуже складно.

Нагадаємо, кожен із понад 600 опитаних цивільних або військових, які перебували у полоні РФ, розповіли про катування та жорстоке поводження.