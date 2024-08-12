Олімпійські ігри у Парижі, фото взято у 5 каналу

Щоб побачити Олімпійські ігри, близько 11,2 мільйона людей відвідали Париж за останні три тижні.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на «Фігаро» та підрахунки організаторів.

За підрахунками інформаційно-туристичного центру Парижа, 85% відвідувачів столиці — французи, 15% — іноземці, серед яких найбільше було американців, німців і британців.

Заповнюваність готелів Парижа під час Олімпіади зросла на 10% порівняно з тим самим періодом минулого року і становила 84%.

За даними видання, міністр-делегат з питань торгівлі та туризму Франції Олівія Грегуар заявила, що Олімпійські ігри стали «економічним і туристичним успіхом». При цьому далеко не всі туристичні обʼєкти в Парижі та його передмістях змогли отримати вигоду з припливу вболівальників на Олімпіаду.

Як зазначається, точки харчування, музеї та визначні памʼятки, зокрема парк атракціонів Діснейленд, фіксували невисоку відвідуваність і не змогли скористатися потоком відвідувачів і збільшити доходи.

Нагадаємо, що в неділю, 11 серпня, в столиці Франції завершились ХХХІІІ Олімпійські Ігри. В колекцію додому в Україну спортсмени везуть 12 медалей.

Загалом Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляли 140 атлетів, які виступали у 23 видах спорту.