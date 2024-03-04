Дитина, яка втратила батьків. Фото: Олена Зеленська.

Станом на лютий 2024 року, 1759 дітей стали сиротами через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це заявив Голова Національної соціальної сервісної служби Василь Луцик у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«За майже два роки (інтерв’ю проводиться в лютому, — прим.) у нас 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки. З них лише 1759 дітей — це ті, які стали сиротами внаслідок воєнних дій», — розповів Василь Луцик.

Крім того, після 24 лютого 2022 року 685 дітей отримали статус «позбавлені батьківського піклування» через те, що їхні батьки залишилися в окупації. Ще 12 дітей тимчасово позбавлені батьківської опіки, оскільки батьки перебувають у полоні.

«Ми присвоюємо цей статус, але сподіваємося, що коли батьки повернуться, ті діти знову повернуться у сім’ї», — пояснив Василь Луцик, додавши, що над «значною частиною» дітей беруть опіку родичі.

Нагадаємо, як в Одесі під час нічної атаки у суботу, 2 березня, російський дрон влучив у дев’ятиповерховий будинок, зруйнувавши один з під'їздів. Ввечері наступного дня рятувальники закінчили пошуково-рятувальні роботи. Внаслідок цього удару загинуло 12 людей, з них 5 — діти.