Понад 66% киян виступають проти скошування різнотравʼя у місті. Експеримент у минулому році із збереженням різнотрав'я допоміг захистити комах-запилювачів і покращити клімат у Києві.
Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку «Київ Цифровий», повідомляє «УП.Життя».
В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотравʼя слід скошувати, ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.
У 2023 році Київ започаткував експеримент — не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку «Київ Цифровий», це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотравʼям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.
З минулого року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.
У КМДА зазначають, що декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших.
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Понад 66% киян виступають проти скошування різнотравʼя у місті. Експеримент у минулому році із збереженням різнотрав'я допоміг захистити комах-запилювачів і покращити клімат у Києві.
Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку «Київ Цифровий», повідомляє «УП.Життя».
В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотравʼя слід скошувати, ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.
У 2023 році Київ започаткував експеримент — не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку «Київ Цифровий», це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотравʼям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.
З минулого року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.
У КМДА зазначають, що декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших.
Нагадаємо, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.