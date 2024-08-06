Київ / Фото з відкритих джерел

Понад 66% киян виступають проти скошування різнотравʼя у місті. Експеримент у минулому році із збереженням різнотрав'я допоміг захистити комах-запилювачів і покращити клімат у Києві.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у додатку «Київ Цифровий», повідомляє «УП.Життя».

В опитуванні взяли участь понад 41 тисяча людей. З них 21% вважають, що різнотравʼя слід скошувати, ще 13% не змогли визначитися з відповіддю.

У 2023 році Київ започаткував експеримент — не скошувати різнотравʼя на деяких ділянках. Як зазначили в додатку «Київ Цифровий», це допомогло комахам-запилювачам, зокрема бджолам, краще розмножуватися, а також зробило місто прохолоднішим у спекотні дні. Крім того, ділянки з різнотравʼям краще утримують дощову воду, що сприяє комфортнішому клімату.

З минулого року різнотравʼя не скошували на майже 40 ділянках, і місто розглядає можливість збільшити їх кількість.

У КМДА зазначають, що декоративні луки та обмеження косіння на визначених ділянках є поширеною практикою в багатьох європейських столицях, зокрема Лондоні, Відні, Берліні та інших.

Нагадаємо, майже половина миколаївців вважає, що справи в місті йдуть добре, інша — вважає, що у неправильному напрямку.