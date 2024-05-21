Понад три тисячі засуджених подали заяви на участь в обороні України / Ілюстративне фото з відкритих джерел

Заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для участі в обороні України вже подали понад три тисячі засуджених.

Про повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в ефірі національного телемарафону, цитує «Укрінформ».

— Це більше трьох тисяч людей. Ми так і прогнозували до прийняття цього закону. Не можна говорити, що всі 20 тисяч людей, про які ми зазначали як потенціал, приєднаються. Тому що при попередніх опитуваннях близько 4,5 тисяч виявили бажання. Зараз ця цифра буде коливатися, — зазначила вона.

Нагадаємо, що у квітня Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

За її словами, у Мін’юсті розуміли, «що будуть охочі, але закон обмежить ту чи іншу категорію, тому не можна говорити, що всі бажаючі потраплять на умовно-дострокове звільнення і укладуть контракт».

Заступниця Дениса Малюськи зазначила, що військово-лікарські комісії перевірятимуть засуджених на суспільно-небезпечні хвороби — ВІЛ-інфекція, туберкульоз або гепатити.

Ці захворювання є підставою для виключення з проєкту «мобілізації».

Олена Висоцька підкреслила, що визначальними у законі є саме бажання засудженого і його мотивація укласти контракт зі Збройними силами України і таким чином отримати умовно-дострокове звільнення.

Водночас вона зауважила, що закон містить перестороги на випадок, коли хтось раптом розглядає укладення контракту із ЗСУ як можливість вийти на свободу, але не воювати.

— Тому коли ми говоримо про цифри, про кількість засуджених, які хотіли б приєднатися, це лише попередні дані. Все покаже практика. Ми вже розпочали роботу над тим, щоб ті, хто виявив бажання, склали відповідні заяви, зараз проходять військово-лікарські комісії, знайомляться із командирами. Відповідно, командири військових частин дають свою згоду по конкретній людині й ми передаємо матеріали до суду, — розповіла Олена Висоцька.

Вона також наголосила, що відповідальність за ухилення від укладення контракту дуже висока.

— Це від 5 до 10 років позбавлення волі. Тому всі, хто хочуть спекулювати на цій темі, такі люди можуть потрапити під додаткову відповідальність і приєднати до своїх попередніх строків ще до 10 років позбавлення волі, — сказала вона.

Раніше до Верховної ради України внесли законопроєкт, яким пропонується дозволити звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розказав, що засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК.