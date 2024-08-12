У Греції митники вилучили близько 93 кілограмів кокаїну в порту північного грецького міста Салоніки. Наркотики були знайдені в контейнері з бананами. Вантаж прибув з Еквадору.
За оцінками влади, вулична вартість кокаїну становить понад 2,9 мільйона євро, пише «Європейська правда».
Кокаїн знайшли на судні, яке прибуло з Еквадору до Салонік з вантажем бананів. Ті мали бути доставлені французькою компанією суходолом до Румунії, повідомив Незалежний орган Греції з питань державних доходів (IAPR), що наглядає за митними операціями.
Митні агенти просвітили контейнер рентгеном і виявили 80 пакунків всередині охолоджувального механізму.
Інспектори конфіскували наркотики і контейнер і передали їх поліції. Далі буде проведене розслідування з метою відстеження одержувачів наркотиків.
Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за величиною партію кокаїну в історії країни.
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У Греції митники вилучили близько 93 кілограмів кокаїну в порту північного грецького міста Салоніки. Наркотики були знайдені в контейнері з бананами. Вантаж прибув з Еквадору.
За оцінками влади, вулична вартість кокаїну становить понад 2,9 мільйона євро, пише «Європейська правда».
Кокаїн знайшли на судні, яке прибуло з Еквадору до Салонік з вантажем бананів. Ті мали бути доставлені французькою компанією суходолом до Румунії, повідомив Незалежний орган Греції з питань державних доходів (IAPR), що наглядає за митними операціями.
Митні агенти просвітили контейнер рентгеном і виявили 80 пакунків всередині охолоджувального механізму.
Інспектори конфіскували наркотики і контейнер і передали їх поліції. Далі буде проведене розслідування з метою відстеження одержувачів наркотиків.
Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив, що поліція вилучила третю за величиною партію кокаїну в історії країни.