У Краматорську на вікнах палацу культури, пошкоджених під час ворожого обстрілу, з’явився унікальний меморіал, присвячений пам’яті загиблих українських воїнів.

Ідея належить українській художниці Анастасії Раус, яка знайшла особливий спосіб вшанувати героїв. Про це вона написала у себе в Інстаграмі.

Художниця створила портрети захисників на листах фанери, якими закриті вибиті вікна будівлі, що є архітектурною пам’яткою.

Портрети військових на листах фанери, Фото Анастасії Раус Портрети військових на листах фанери, Фото Анастасії Раус Портрети військових на листах фанери, Фото Анастасії Раус

На фанері вона зобразила воїнів Дмитра (Да Вінчі) Коцюбайла, Ірину (Чеку) Цибух, Євгена (Малі) Браха, Назарія (Грєнку) Гринцевича, Михайла (Мішаню) Жаркова, Андрія (Леміша) Плитуса та Станіслава (Востока) Артеменка.

Я зобразила полеглих воїнів на цих фанерах, тому що хочу вже зараз поставити питання: «Як ми будемо пам’ятати та шанувати полеглих?» Коли війна скінчиться і буде час відкривати вікна і знімати фанери, що ми зробимо з цими портретами полеглих: віднесемо їх на смітник, спалимо чи створимо для них музей?, — розказала художниця про свою роботу.

Раус підкреслила, що портрети в центрі міста мають на меті нагадати цивільним про ту величезну ціну, яку платять військові за свободу країни.

«Це своєрідна подяка за їхню працю, і показати їм, що ми їх цінуємо», — пояснила вона.

Нагадаємо, на стіні історичної памʼятки архітектури в центрі Миколаєва зʼявилась репродукція картини Пабло Пікассо «Мрія». Однак з власником будівлі автори це не погоджували.