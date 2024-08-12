Міжнародні маршрути. Ілюстраційне фото Рixabay

Миколаївське підприємство-перевізник ФОП Стадник Валерій Олексійович та одеське ТОВ «ГУД КАРС» на три місяці відключили від системи «Шлях» через порушення правил перетину кордону водіями.

Про це йдеться у наказі Укртрансбезпеки №609.

Вказується, що водії, які виїхали за межі України упродовж 60 днів не повернулися назад, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону. У зв’язку з порушенням строків перебування за кордоном відключили на три місяці від системи «Шлях» таких перевізників:

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович

ФОП Стадник Валерій Олексійович

ФОП Постільга Степан Віталійович

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна

ФОП Соляник Людмила Володимирівна

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович

ФОП Левко Михайло Васильович

ТОВ «ДМ-ТЛК»

ТОВ «ГУД КАРС»

Зазначимо, що через припинення доступу до системи «Шлях» перевізники не зможуть оформлювати нові дозволи на перетин кордону для своїх транспортних засобів та здійснювати міжнародні перевезення.

Нагадаємо, що Уряд розпочав реформу автобусних пасажирських перевезень, яка має на меті поліпшити сервіс для пасажирів та створити сприятливі умови для легальної роботи перевізників. Нові підходи міжнародних автобусних пасажирських перевезень презентували під час Форуму «З’єднуємо людей та міста».

Також повідомлялося, що в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.