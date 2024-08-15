Посадовець кінологічного центру підозрюється у незаконному переправленні через кордон / Фото: ДБР

Правоохоронці викрили посадовця Кінологічного навчального центру, якого підозрюють у налагоджуванні каналу переправлення чоловіків за кордон.

Як повідомили у Державного бюро розслідувань (ДБР), цьогоріч на початку липня посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон.

За даними ДБР, велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Крім того, він пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець також порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття.

Передачу грошей посадовець призначив на 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

Йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (частина 3 статті 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до девʼяти років.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Посадовець кінологічного центру підозрюється у незаконному переправленні через кордон / Фото: ДБР Посадовець кінологічного центру підозрюється у незаконному переправленні через кордон / Фото: ДБР

Нагадаємо, на Буковині прикордонники затримали організаторів незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Чоловіки заплатили переправнику від пʼяти до восьми тисяч євро, щоб потрапити до Румунії.